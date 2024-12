Cuadrado, nuovo infortunio: non convocato per la Supercoppa

Juan Cuadrado non convocato per la final four della Supercoppa Italiana. L'esterno colombiano, subentrato nel secondo tempo di Lazio-Atalanta, non partirà con il resto della squadra di Gasperini alla volta di Riyad. Nuovo infortunio muscolare per l'ex Juve, che salterà la semifinale con l'Inter di Simone Inzaghi.