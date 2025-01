Gasperini: "Non ho snobbato la Supercoppa. Sul primo gol..."

Gian Piero Gasperini è intervenuto in diretta su Italia 1 al termine di Inter-Atalanta 2-0 . Dea eliminata in semifinale di Supercoppa Italiana : “Non ho provato a sorprendere l’ Inter con la formazione. Siamo dovuti venire a giocare questa partita dopo tante gare, in questo momento dell’anno, ed era il momento di verificare chi aveva giocato di meno. Abbiamo avuto qualche difficoltà nei disimpegni, abbiamo perso alcune palle davvero pesanti. Nel primo tempo abbiamo costruito poco. Ci sono stati episodi sfortunati. Sul primo gol non era calcio d’angolo. De Vrij è in fuorigioco davanti a Carnesecchi . C’è fallo di Dumfries su Scalvini che non riesce a saltare”.

Gasperini: "Va bene così"

Gasperini ha poi aggiunto: “Ho snobbato la Supercoppa? No. Abbiamo affrontato l’Inter che è una squadra forte. Siamo riusciti a creare diverse situazioni da gol. Abbiamo sbagliato alcune situazioni che hanno favorito l’Inter. Per me va bene così. Non possono giocare De Ketelaere e Lookman tutte le partite. Ho messo giocatori che fanno parte della rosa della prima squadra, che hanno giocato raramente dall’inizio ma non ho messo in campo giocatori della Primavera. Mi auguravo di restare in partita in vista del secondo tempo per poi procedere coi cambi. Ci sarebbero state da giocare due partite ravvicinate. È stato un buon test. Scalvini aveva bisogno di giocare”.

Gasperini: "Cerco di tirare fuori il meglio dai giocatori"

Gasperini ha concluso: “Non aggiungo valore ai giocatori, ma cerco di tirare fuori da loro il meglio. Il modo per far crescere i giocatori è fargli giocare anche questo tipo di partite. Ce lo ritroveremo in campionato”.