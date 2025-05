Gasperini, incontro decisivo con l'Atalanta a Zingonia: si decide il suo futuro

Gasperini, oggi incontro decisivo con l'Atalanta a Zingonia: in ballo il futuro

Gasperini e i vertici dell'Atalanta sono attualmente a Zingonia, sede del centro sportivo della Dea, per discutere del possibile prolungamento di contratto. Incontro chiave per la panchina bergamasca, a pochi giorni dalla chiusura del campionato di Serie A e dal raggiungimento del terzo posto in classifica, che ha regalato a Retegui e compagni il pass per la prossima Champions League.