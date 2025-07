Honest Ahanor all'Atalanta: visite mediche e affare in chiusura

L' Atalanta piazza un colpo in prospettiva: Honest Ahanor è sempre più vicino a vestire la maglia nerazzurra. Il difensore classe 2008 , uno dei talenti più interessanti del panorama italiano, si è presentato nella giornata di oggi (venerdì 4 luglio) alla clinica Habilitia del Gewiss Stadium per sostenere le visite mediche di rito.

Un investimento importante per un talento italiano

L'operazione col Genoa dovrebbe chiudersi sulla base di 16 milioni di euro più 4 di bonus, per un totale di 20 milioni. Una cifra significativa per un giocatore così giovane, a dimostrazione della fiducia che l'Atalanta ripone nel suo potenziale. Ahanor è un difensore mancino, ha già collezionato alcune presenze in Serie A con il Genoa prima dell'infortunio al menisco (ora totalmente recuperato). Molti top club avevano mostrato interesse per il ragazzo, ma è stato il club bergamasco a muoversi con maggiore decisione, convincendo sia la squadra d'appartenenza che il giocatore. Ora si attende solo l'ufficialità: Honest Ahanor è pronto a cominciare una nuova avventura a Bergamo, in un ambiente che da anni si conferma ideale per la crescita dei giovani talenti.