Atalanta, il Gewiss Stadium cambia nome: l'accordo con il nuovo sponsor

Gewiss non avrà più i naming rights sullo stadio dell' Atalanta . Infatti è terminato l'accordo firmato nel 2019 che dava alla società impegnata nell'elettrotecnica la possibilità di mettere il proprio nome sull'impianto sportivo. Lo stadio quindi cambierà ufficialmente nome a partire dalla prossima stagione, in attesa di scoprire il nuovo sponsor e la nuova denominazione. Fino a quel momento, continuerà a chiamarsi "Stadio di Bergamo" come nelle competizioni Uefa, dove c'è il divieto del nome dello sponsor sull'impianto.

Atalanta, cambia il nome dello stadio: Gewiss non avrà più i naming rights

Il club bergamasco sta procedendo con una ricerca di mercato per individuare il brand migliore che possa sostituire Gewiss. La società rimarrà comunque come sponsor sul retro della maglietta nerazzurra, come annunciato dal club con un comunicato ufficiale. L'ad dell'Atalanta Luca Percassi ha commentato così il rinnovo della partnership: "Le vere squadre si riconoscono nel tempo, Atalanta e Gewiss lo sanno bene perchè da anni condividono un percorso fatto di passione, impegno e forti radici nel territorio bergamasco. Questa partnership non è solo una semplice collaborazione, ma un gioco di squadra che continua a crescere, stagione dopo stagione. Siamo orgogliosi di scendere ancora in campo insieme a Gewiss, certi che le sfide future ci vedranno ancora protagonisti, uniti dagli stessi valori e dalla voglia di fare il meglio".