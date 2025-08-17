Atalanta, è fatta per Zalewski: le cifre dell'affare con l'Inter

Inter e Atalanta hanno raggiunto l'accordo nella trattativa di trasferimento di un calciatore. No, non parliamo di Ademola Lookman, ma di Nicola Zalewski. Il calciatore polacco ex Roma è pronto a raggiungere la corte di ivan Juric dopo che i club hanno raggiunto l'intesa del trasferimento a titolo definitivo sulla base di 17 milioni di euro. Previste nelle prossime ore le visite mediche.