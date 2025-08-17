Atalanta, è fatta per Zalewski: le cifre dell'affare con l'Inter

Inter e Atalanta hanno raggiunto l'accordo nella trattativa di trasferimento di un calciatore. No, non parliamo di Ademola Lookman, ma di Nicola Zalewski. Il calciatore polacco ex Roma è pronto a raggiungere la corte di ivan Juric dopo che i club hanno raggiunto l'intesa del trasferimento a titolo definitivo sulla base di 17 milioni di euro. Previste nelle prossime ore le visite mediche.
L'Inter lo ha riscattato a giugno, ora lo cede: Zalewski all'Atalanta
Zalewski saluta l'Inter dopo appena sei mesi dal suo arrivo dalla Roma. Il calciatore era stato riscattato a giugno dal club nerazzurro per circa 6,5 milioni di euro, rivendendolo a 17 due mesi dopo. Juric ha già allenato il classe 2002 nel corso della sua parentesi non positiva sulla panchina giallorossa, mentre adesso Zalewski, che può giocare sia da esterno che da trequartista, rappresenta un rinforzo offensivo per la sua Atalanta.