Atalanta, visite mediche per Zalewski

BERGAMO - Nicola Zalewski è un nuovo giocatore dell’Atalanta. L’ex difensore della Roma questa mattina ha effettuato le visite di idoneità sportiva presso l'ospedale Galeazzi-Sant'Ambrogio di Milano. Il club bergamasco ha chiuso l’affare trovando un accordo con l’Inter sulla base di 17 milioni di euro. Dopo soli sei mesi alla Pinetina, il difensore polacco si trasferisce a Zingonia dove ritroverà l’ex tecnico della Roma Ivan Juric.
Atalanta, domani primo allenamento per Zalewski
Il nazionale polacco - classe 2002 - è atteso domani nel centro sportivo di Zingonia dove la squadra riprenderà la preparazione in vista dell’esordio in campionato in programma domenica sera a Bergamo contro il Pisa. Nelle prossime ore Zalewski firmerà un contratto di quattro anni con l’opzione per un’ulteriore stagione.