Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Atalanta, visite mediche per Zalewski

L'ex difensore dell'Inter acquistato per 17 milioni di euro: domani il primo allenamento a Zingonia agli ordini di Ivan Juric
1 min
Atalanta

Atalanta

Tutte le notizie sulla squadra

BERGAMO - Nicola Zalewski è un nuovo giocatore dell’Atalanta. L’ex difensore della Roma questa mattina ha effettuato le visite di idoneità sportiva presso l'ospedale Galeazzi-Sant'Ambrogio di Milano. Il club bergamasco ha chiuso l’affare trovando un accordo con l’Inter sulla base di 17 milioni di euro. Dopo soli sei mesi alla Pinetina, il difensore polacco si trasferisce a Zingonia dove ritroverà l’ex tecnico della Roma Ivan Juric

Atalanta, domani primo allenamento per Zalewski

Il nazionale polacco - classe 2002 - è atteso domani nel centro sportivo di Zingonia dove la squadra riprenderà la preparazione in vista dell’esordio in campionato in programma domenica sera a Bergamo contro il Pisa. Nelle prossime ore Zalewski firmerà un contratto di quattro anni con l’opzione per un’ulteriore stagione. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Atalanta

Da non perdere

Atalanta, ecco Zalewski: i dettagli dell'affareAtalanta, idea Gosens