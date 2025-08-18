Atalanta, visite mediche per Zalewski

BERGAMO - Nicola Zalewski è un nuovo giocatore dell’Atalanta. L’ex difensore della Roma questa mattina ha effettuato le visite di idoneità sportiva presso l'ospedale Galeazzi-Sant'Ambrogio di Milano. Il club bergamasco ha chiuso l’affare trovando un accordo con l’Inter sulla base di 17 milioni di euro. Dopo soli sei mesi alla Pinetina, il difensore polacco si trasferisce a Zingonia dove ritroverà l’ex tecnico della Roma Ivan Juric.