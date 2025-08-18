Nicola Zalewski è ufficialmente un giocatore dell’ Atalanta . L’esterno polacco, classe 2002, arriva a titolo definitivo dall’ Inter per 17 milioni di euro e ha scelto di indossare la maglia numero 59.

Atalanta, è ufficiale l'acquisto di Zalewski: le cifre

Il giocatore, che ha compiuto 23 anni lo scorso 23 gennaio ed è nazionale polacco con doppio passaporto, è stato accolto con entusiasmo dalla società: "La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club nerazzurro rivolgono un caloroso benvenuto a Nicola, augurandogli le migliori soddisfazioni personali e di squadra", si legge nella nota ufficiale pubblicata sul sito del club. Zalewski diventa così il quinto rinforzo della sessione estiva dopo gli arrivi di Kossounou, Kamaldeen Sulemana, Ahanor e Sportiello.

Dalla Roma all'Inter fino a Bergamo

Nella scorsa stagione il polacco ha giocato alla Roma nella prima parte e in prestito all'Inter nella seconda. I nerazzurri l'hanno poi riscattato in estate per poi venderlo, appunto, all'Atalanta.