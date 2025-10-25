Juric replica a Carnesecchi: "Pensi a parare di più e a parlare di meno". La frase del portiere che ha acceso l'allenatore

La risposta di Juric a Carnesecchi

"Carnesecchi? Parlo con D'Amico e Luca Percassi ogni giorno - ha ribadito ai microfoni di Sky Sport commentando le dichiarazioni del portiere a detta del quale i nerazzurri devono darsi una svegliata ("Chi è stanco lo dica. Così non andiamo da nessuna parte") - Va bene, ma ha sbagliato completamente, deve parare e parlare molto di meno e concentrarsi sul lavoro. Sono molto soddisfatto di come giocano, non credo che sia indicato per parlare della situazione. È un bravissimo ragazzo, lo vedo come lavora, ma impegnarci di più assolutamente no, non è un discorso da fare. Poi se ogni partita crei 7-8 occasioni e non fai gol, è un altro discorso. Ci sono tante cose che ti impediscono di vincere le partite. Queste partite qui sono state uno spreco, ci mancano punti nelle ultime gare, poi evidentemente bisogna migliorare, vedremo cosa faremo con le squadre più forti".