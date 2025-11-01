Juric non ha dubbi: "Contro l'Udinese la prima prestazione negativa della mia Atalanta"

Ivan Juric non ha nascosto la sua delusione dopo la sconfitta della sua Atalanta contro l’Udinese , definendo la gara la peggiore della sua gestione. Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico ha analizzato così la prestazione: “Una prestazione sbagliata , sia sotto l’aspetto del ritmo che tecnico”, ha dichiarato Juric, ricordando come fino a questo momento fosse soddisfatto dei progressi della squadra.

“Fino ad ora ero contento per le prestazioni, in alcune partite meritavamo di più come contro il Milan, mentre oggi siamo stati sempre sotto. Per la prima volta la prestazione è stata negativa”, ha aggiunto. Il tecnico croato ha sottolineato anche le rotazioni effettuate rispetto al match precedente: “Oggi abbiamo anche cambiato cinque giocatori rispetto alla gara con il Milan, che secondo me dovevano fare di più e giocare con un altro ritmo. Una prestazione negativa, lo accetto ma spero non si ripeta”.

Per Juric, l’Atalanta deve imparare a mantenere alta l’intensità a prescindere dagli avversari e dalla formazione iniziale: “Il livello rispetto alle partite precedenti si è abbassato tanto e questo non deve succedere. Siamo l’Atalanta e ti devi abituare a cambiare”, ha concluso.