Atalanta, Juric in bilico: si gioca tutto con Marsiglia e Sassuolo
BERGAMO - Due gare per voltare pagina, due tappe cruciali per capire quale sarà il futuro di Ivan Juric alla guida dell'Atalanta. È stata una domenica di riflessione in casa nerazzurra (al momento il tecnico non è in bilico), più per scovare le motivazioni di una prestazione negativa, in cui tutto è girato nel verso sbagliato. La sconfitta contro l'Udinese, firmata dall'ex Nicolò Zaniolo, segna dunque un primo punto di svolta nella costruzione della nuova Dea orfana di Gian Piero Gasperini: la trasferta di Marsiglia e l'impegno casalingo contro il Sassuolo tracceranno una linea netta, istante in cui verranno messi in fila tutti i pensieri.
Atalanta, De Roon e Maldini tornano in gruppo
Non è mancata qualche nota positiva nell'allenamento di ieri, Marten de Roon e Daniel Maldini sono tornati in gruppo, entrambi hanno risolto i rispettivi problemi muscolari, l'olandese tornerà dunque in mezzo al campo nella sfida di mercoledì contro De Zerbi. Oltre 500 giorni fa, proprio al Velodrome, l'Atalanta iniziò a costruire la vittoria dell'Europa League.