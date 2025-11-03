Atalanta, Juric in bilico: si gioca tutto con Marsiglia e Sassuolo

BERGAMO - Due gare per voltare pagina, due tappe cruciali per capire quale sarà il futuro di Ivan Juric alla guida dell'Atalanta. È stata una domenica di riflessione in casa nerazzurra (al momento il tecnico non è in bilico), più per scovare le motivazioni di una prestazione negativa, in cui tutto è girato nel verso sbagliato. La sconfitta contro l'Udinese, firmata dall'ex Nicolò Zaniolo, segna dunque un primo punto di svolta nella costruzione della nuova Dea orfana di Gian Piero Gasperini: la trasferta di Marsiglia e l'impegno casalingo contro il Sassuolo tracceranno una linea netta, istante in cui verranno messi in fila tutti i pensieri.