Atalanta, accordo raggiunto con Palladino: è lui il sostituto di Juric
L'ex tecnico della Fiorentina è pronto a sostituire il tecnico croato
Accordo raggiunto tra l’Atalanta e Raffaele Palladino: l’ex tecnico di Monza e Fiorentina è pronto a diventare il nuovo allenatore del club bergamsco.
Atalanta, accordo con Palladino per il post Juric
Mancano solo alcuni dettagli formali per la firma, ma l’intesa è stata trovata per un contratto fino al 2027. L’ufficialità potrebbe arrivare già nei prossimi giorni, con Palladino pronto a sostituire Juric.
L'ultima stagione di Palladino
Nella scorsa stagione Palladino ha allenato la Fiorentina, portandola al sesto posto in classifica con 65 punti e raggiungendo le semifinali di Conference League.