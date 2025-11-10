Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
lunedì 10 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Atalanta, accordo raggiunto con Palladino: è lui il sostituto di Juric

L'ex tecnico della Fiorentina è pronto a sostituire il tecnico croato
Accordo raggiunto tra l’Atalanta e Raffaele Palladino: l’ex tecnico di Monza e Fiorentina è pronto a diventare il nuovo allenatore del club bergamsco.

Atalanta, accordo con Palladino per il post Juric

Mancano solo alcuni dettagli formali per la firma, ma l’intesa è stata trovata per un contratto fino al 2027. L’ufficialità potrebbe arrivare già nei prossimi giorni, con Palladino pronto a sostituire Juric.

L'ultima stagione di Palladino

Nella scorsa stagione Palladino ha allenato la Fiorentina, portandola al sesto posto in classifica con 65 punti e raggiungendo le semifinali di Conference League.

