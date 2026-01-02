Palladino: “Stimolante affrontare Gasperini, ma voglio batterlo”
Palladino sfida Gasperini
La Dea arriva dalla sfida con l’Inter, che ha confermato il trend negativo contro le big in questa stagione, ma Palladino vede segnali incoraggianti: “Contro l’Inter abbiamo fatto una grande prestazione nel secondo tempo. È stata una partita condizionata dagli episodi, ma siamo andati vicini a un risultato positivo che poteva essere anche un pareggio. Arriviamo a questa partita con grande entusiasmo, autostima e consapevolezza dei nostri mezzi. Vogliamo ribaltare questo trend contro le squadre che sono davanti a noi e continuare la nostra scalata. Iniziamo il 2026 con ottimi propositi: ci siamo preparati bene, non sarà facile, ma dobbiamo avere testa libera, entusiasmo e intensità. Si gioca Atalanta-Roma, non Palladino contro Gasperini. Personalmente è stimolante affrontarlo: è un grandissimo allenatore, lo conosco bene, l’ho avuto anche da calciatore e so quali sono le sue richieste e i suoi punti di forza. Il suo credo calcistico è conosciuto, i principi di gioco sono chiari. Ma dobbiamo concentrarci su di noi, sul vincere i duelli, essere bravi quando c’è da difendere bassi e quando c’è da prenderli alti”.