venerdì 2 gennaio 2026
Palladino: “Stimolante affrontare Gasperini, ma voglio batterlo”

Il tecnico dell’Atalanta parla alla vigilia del match casalingo contro la Roma. E prova a invertire il trend: “Mancano i punti con le grandi”
2 min
Atalanta

BERGAMO - L’Atalanta è pronta a inaugurare il 2026 con una sfida dal sapore speciale. Domani al Gewiss Stadium arriva la Roma, squadra in piena corsa per le posizioni di vertice, in una partita che può rappresentare molto più di tre punti per la squadra di Raffaele Palladino. Il tecnico nerazzurro invita a mantenere equilibrio e lucidità: “Non deve cambiare nulla: dobbiamo ragionare partita per partita sapendo che dobbiamo fare punti anche contro le squadre che sono davanti a noi in classifica. La Roma sta lottando per posizioni alte, è una buonissima squadra con un bravissimo allenatore. A noi mancano i punti con le squadre di vertice e domani vogliamo fare una grande prestazione”.

Palladino sfida Gasperini

La Dea arriva dalla sfida con l’Inter, che ha confermato il trend negativo contro le big in questa stagione, ma Palladino vede segnali incoraggianti: “Contro l’Inter abbiamo fatto una grande prestazione nel secondo tempo. È stata una partita condizionata dagli episodi, ma siamo andati vicini a un risultato positivo che poteva essere anche un pareggio. Arriviamo a questa partita con grande entusiasmo, autostima e consapevolezza dei nostri mezzi. Vogliamo ribaltare questo trend contro le squadre che sono davanti a noi e continuare la nostra scalata. Iniziamo il 2026 con ottimi propositi: ci siamo preparati bene, non sarà facile, ma dobbiamo avere testa libera, entusiasmo e intensità. Si gioca Atalanta-Roma, non Palladino contro Gasperini. Personalmente è stimolante affrontarlo: è un grandissimo allenatore, lo conosco bene, l’ho avuto anche da calciatore e so quali sono le sue richieste e i suoi punti di forza. Il suo credo calcistico è conosciuto, i principi di gioco sono chiari. Ma dobbiamo concentrarci su di noi, sul vincere i duelli, essere bravi quando c’è da difendere bassi e quando c’è da prenderli alti”.

