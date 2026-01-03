Palladino furioso dopo l'annullamento del gol di Scamacca: la frase urlata all'arbitro dalla panchina

"È un cinema". Così Raffaele Palladino, fuorioso per l'annullamento del gol di Scamacca al 28' di Atalanta-Roma. L'attaccante della Dea, in vantaggio dal 12' grazie a Scalvini, aveva momentaneamente raddoppiato ma, dopo sei minuti, la rete è stata revocata per una posizone di fuorigioco dello stesso Scamacca all'origine della manovra. Conclusa con un suo colpo di testa vincente su cross di Bernasconi.