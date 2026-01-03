Palladino furioso dopo l'annullamento del gol di Scamacca: la frase urlata all'arbitro dalla panchina
"È un cinema". Così Raffaele Palladino, fuorioso per l'annullamento del gol di Scamacca al 28' di Atalanta-Roma. L'attaccante della Dea, in vantaggio dal 12' grazie a Scalvini, aveva momentaneamente raddoppiato ma, dopo sei minuti, la rete è stata revocata per una posizone di fuorigioco dello stesso Scamacca all'origine della manovra. Conclusa con un suo colpo di testa vincente su cross di Bernasconi.
Palladino ammonito da Fabbri prima della revisione al monitor
Scamacca parte in fuorigioco a inizio azione e poi interviene con immediatezza sul mancato stop di Hermoso impedendogli di completare la giocata: questa la spiegazione di Fabbri. Insufficiente per placare l'ira di Palladino, che era stato ammonito poco prima per aver difeso a muso duro i componenti del suo staff, richiamati al rispetto dell'area tecnica dallo stesso Fabbri prima di avvicinarsi al monitor.