Emozione Pasalic, segna e scoppia a piangere durante Atalanta-Torino: il gesto bellissimo per ricordare il papà

Un gol speciale, un'esultanza emozionante. Nel recupero di Atalanta-Torino , Mario Pasalic ha realizzato il gol del definitivo 2-0 , archiviando la pratica alla "New Balance Arena" di Begamo e scoppiando in lacrime al momento della celebrazione della rete. La dedica? Naturalmente al padre perso lo scorso mese di dicembre .

Pasalic segna e scoppia in lacrime dopo il gol del 2-0 in Atalanta-Torino: il gesto per il papà

Dopo aver siglato il gol del raddoppio al quinto minuto di recupero del secondo tempo di Atalanta-Torino, Mario Pasalic non è riuscito a trattenere l'emozione ricordando la figura del papà, morto il 17 dicembre 2025. Le mani sul volto, un fiume di lacrime, prima di rivolgere le dita verso il cielo con gli occhi chiusi, dedicando la rete ad una delle persone più importanti della sua vita. L'abbraccio dei compagni di squadra e l'ovazione di tutto lo stadio di Bergamo, con la Curva Nord che nell'ultima partita casalinga aveva dedicato anche uno striscione speciale al ragazzo croato, approdato in nerazzurro nel settembre 2020 e diventato un idolo della tifoseria.

Palladino: "Nell'abbraccio a Pasalic c'era tutto l'amore che abbiamo per lui"

Nel postpartita il tecnico dell'Atalanta, Raffaele Palladino, ha commentato: "Nell'abbraccio a Pasalic c’era tutto l’amore che abbiamo per lui. Ha sofferto tanto per la perdita del padre, abbiamo sofferto con lui, questa sera abbiamo corso per segnare insieme a lui. Se lo merita, è stato un momento emozionante”.