Atalanta, controllo totale

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
L'immagine più eloquente del pomeriggio sta in un episodio marginale: Lookman, pressato nella propria area sulla linea di fondo da Del Prato, avvia una costruzione dal basso che taglia la sua area di porta e raggiunge Zappacosta sul lato destro dell’area atalantina. Mancavano quattro minuti al termine e l’Atalanta non aveva ancora segnato il gol del 4-0. Una dimostrazione di controllo totale, certifica
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
oppure
o entra con DISQUS