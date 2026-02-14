Effetto Palladino: adesso l'Atalanta punta anche alla corsa Champions

In tre mesi l'allenatore ha portato la Dea dal 13° al 6° posto e sesta, dall'inizio dell'anno è stata la vittoria in campionato da inizio 2026. Ne ha fatto le spese la Lazio. Sorpassato il Como (in attesa del recupero con il Milan) grazie a Ederson rigorista, Zalewski e Carnesecchi ancora super