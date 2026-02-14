Effetto Palladino: adesso l'Atalanta punta anche alla corsa Champions

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
L'Atalanta continua a volare grazie all'Effetto Palladino. Il 22 novembre scorso, l'allenatore aveva debuttato al Maradona sulla panchina bergamasca incassando la sconfitta contro il Napoli. All'epoca, la Dea era tredicesima in classifica. In meno di tre mesi, grazie a 9 vittorie, 2 pareggi e 3 sole sconfitte (21 i gol segnati, 10 al passivo) Raffaele ha portato la squadra al sesto posto e sesta, dall'inizio dell'anno
