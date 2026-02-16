Atalanta in ansia, Raspadori si ferma per una lesione: ecco i tempi di recupero
Giacomo Raspadori, da poco arrivato alla corte di Palladino all'Atalanta, è stato subito decisivo con i bergamaschi, mettendo subito a segno una rete e fornendo un assist nelle prime 4 partite con i neroazzurri. Nell'ultima gara in casa della Lazio - finita 0-2 per gli ospiti - Jack ha dovuto abbandonare il campo, venendo sostituito tra primo e secondo tempo. Subito dopo la gara c'è stata apprensione per le sue condizioni.
Lesione per Raspadori: ecco quali gare salta
Gli esami strumentali hanno rivelato che il neo-acquisto dell'Atalanta ha riportato uno stiramento di primo grado al flessore. Visto l'infortunio i tempi di recupero non sembrano essere brevi, infatti si parla di circa 3 settimane di recupero per l'attaccante classe 2000. Dunque il suo rientro dovrebbe essere non prima di metà marzo. L'infortunio porterà Raspadori a saltare sicuramente la gara fondamentale di Champions contro il Borussia Dortmund in Germania ed il ritorno in casa. Inoltre sono da escludere per lui anche le sfide con le sue ex squadre, Napoli e Sassuolo. Potrebbe rientrare per la sfida contro l'Inter il 15 marzo, saltando così anche la gara di Coppa Italia contro la Lazio