Atalanta in ansia, Raspadori si ferma per una lesione: ecco i tempi di recupero

Giacomo Raspadori, da poco arrivato alla corte di Palladino all'Atalanta, è stato subito decisivo con i bergamaschi, mettendo subito a segno una rete e fornendo un assist nelle prime 4 partite con i neroazzurri. Nell'ultima gara in casa della Lazio - finita 0-2 per gli ospiti - Jack ha dovuto abbandonare il campo, venendo sostituito tra primo e secondo tempo. Subito dopo la gara c'è stata apprensione per le sue condizioni.