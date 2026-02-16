Palladino prima di Borussia Dortmund-Atalanta: "Da due giorni ho l'adrenalina a mille. Dispiace per De Ketelaere e Raspadori"

Per un posto agli ottavi di Champions League, l'Atalanta dovrà vedersela contro il Borussia Dortmund. Martedì la gara d'andata al Westfalenstadion. Raffaele Palladino ha parlato così alla vigilia della sfida: "Potrei stare qui tanto tempo a rispondervi, posso solo dire che è bellissimo, meraviglioso", ha affermato l'allenatore dei bergamaschi ai microfoni di Sky Sport. "Questo sport ti dà emozioni incredibili, da due giorni ho l'adrenalina a mille. Siamo molto eccitati da questa partita e i ragazzi non vedono l'ora di scendere in campo. Sono molto felice e molto carico, cerco di trasmetterla ai miei ragazzi. Dobbiamo godercela". Atalanta che arriverà alla sfida con due assenze importanti: "Ci dispiace, Charles [De Ketelaere, ndr] e Jack [Raspadori, ndr] sono importanti per noi, sono forti e ci danno imprevedibilità e qualità, ma purtroppo il calcio è fatto anche di infortuni e imprevisti. Siamo una grande famiglia, un grande gruppo e chi li sostituirà lo farà nel miglior modo possibile. Abbiamo raggiunto la consapevolezza che chiunque giocherà lo farà nella maniera giusta".