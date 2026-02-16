Corriere dello Sport.it
lunedì 16 febbraio 2026
Palladino prima di Borussia Dortmund-Atalanta: "Da due giorni ho l'adrenalina a mille. Dispiace per De Ketelaere e Raspadori"© LAPRESSE

Palladino prima di Borussia Dortmund-Atalanta: "Da due giorni ho l'adrenalina a mille. Dispiace per De Ketelaere e Raspadori"

Le parole dell'allenatore in conferenza stampa alla vigilia della gara d'andata dei playoff di Champions League: ecco cosa ha detto
2 min
TagspalladinoatalantaChampions League
Atalanta

Atalanta

Tutte le notizie sulla squadra

Per un posto agli ottavi di Champions League, l'Atalanta dovrà vedersela contro il Borussia Dortmund. Martedì la gara d'andata al Westfalenstadion. Raffaele Palladino ha parlato così alla vigilia della sfida: "Potrei stare qui tanto tempo a rispondervi, posso solo dire che è bellissimo, meraviglioso", ha affermato l'allenatore dei bergamaschi ai microfoni di Sky Sport. "Questo sport ti dà emozioni incredibili, da due giorni ho l'adrenalina a mille. Siamo molto eccitati da questa partita e i ragazzi non vedono l'ora di scendere in campo. Sono molto felice e molto carico, cerco di trasmetterla ai miei ragazzi. Dobbiamo godercela". Atalanta che arriverà alla sfida con due assenze importanti: "Ci dispiace, Charles [De Ketelaere, ndr] e Jack [Raspadori, ndr] sono importanti per noi, sono forti e ci danno imprevedibilità e qualità, ma purtroppo il calcio è fatto anche di infortuni e imprevisti. Siamo una grande famiglia, un grande gruppo e chi li sostituirà lo farà nel miglior modo possibile. Abbiamo raggiunto la consapevolezza che chiunque giocherà lo farà nella maniera giusta". 

Le parole di Palladino prima di Borussia Dortmund-Atalanta

I bergamaschi si ritroveranno a fronteggiare il "muro giallo" dei tifosi del Dortmund: "I tifosi sono la parte bella del calcio, anche contro è sempre uno spettacolo e fa bene al calcio. Giochiamo in uno stadio così bello, così prestigioso e molto caldo. La Champions ci dà stimoli extra incredibili, abbiamo recuperato energie fisiche e mentali, speriamo di fare una grande prestazione, affrontiamo una grande squadra. Abbiamo un grande entusiasmo, c'è grande voglia di continuare a crescere e fare risultato, perché sono molto positivi. In Champions sappiamo che il livello è molto alto, il Dortmund ha grandi individualità ed è allenato benissimo. Vogliamo cercare di metterli in difficoltà, sappiamo che possiamo giocarcela in 180 minuti".
 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Atalanta

