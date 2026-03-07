Corriere dello Sport.it
sabato 7 marzo 2026
Questa Atalanta non muore mai e Bum Bum Scamacca fa felice anche Gattuso

Napoli, Borussia, Lazio e ora Udinese: quarta rimonta nelle ultime 5 partite che la Dea ha dovuto giocare in 13 giorni. Premiato il coraggio di Palladino: sotto di 2 gol, ha schierato Krstovic al fianco dell'azzurro, autore di 2 reti in 3', scoprendo che insieme possono fare grandi cose
Xavier Jacobelli
1 min
TagsatalantascamaccaGattuso
Napoli, Borussia, Lazio e ora Udinese: l'Atalanta ha firmato la quarta rimonta nelle ultime cinque partite che è stata chiamata a giocare in soli 13 giorni, con tanti ringraziamenti alla cervellotica formula della Coppa Italia, con le semifinali di andata e ritorno distanziate 50 giorni l'una dall'altra piazzando la prima nel bel mezzo del calendario dell'unica squadra italiana in lizza su tre fronti, nonchè unica tricolo

