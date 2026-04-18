Palladino pensa già alla Coppa Italia: "Con la Roma risultato giusto, contro la Lazio la partita dell'anno"

"Bella partita e pari giusto"

Sul match con i giallorossi, Palladino valuta: "È stata una bella partita, giocata con qualità, intensità e coraggio da due squadre che volevano vincere. Mi sono divertito sinceramente. Loro volevano vincere perché li avevamo battuti all'andata. È stata una gara aperta su entrambi i fronti, noi potevamo andare sul 2-0 e la Roma anche raddoppiare. Non era facile e ho fatto i complimenti ai ragazzi. Ci prendiamo questo pareggio che credo sia un risultato giusto, abbiamo comunque recuperato un punto al Como e siamo rimasti alla stessa distanza dalla Roma".

"Con la Lazio la partita più importante"

Lo switch è già avvenuto e Palladino passa direttamente dal commento postpartita con la Roma, al prepartita della Lazio: "Europa? Non molleremo e ce la giocheremo fino alla fine del campionato. I valori alla fine vengono fuori e noi li stiamo dimostrando. Con la Juve e oggi con la Roma abbiamo fatto due ottime prestazioni. Stiamo bene anche mentalmente e ora ci giocheremo prima la semifinale di Coppa Italia e poi penseremo di nuovo al campionato. Ora la testa e tutti i pensieri vanno alla Coppa Italia, quella con la Lazio è la partita dell'anno".