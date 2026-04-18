Palladino pensa già alla Coppa Italia: "Con la Roma risultato giusto, contro la Lazio la partita dell'anno"
Nonostante l'amarezza per essere stato rimontato, Raffaele Palladino accetta di buon grado il pari dell'Atalanta con la Roma. Il match dell'Olimpico è una tappa di passaggio per il tecnico orobico, con la testa già alla sfida di mercoledì con la Lazio per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.
"Bella partita e pari giusto"
Sul match con i giallorossi, Palladino valuta: "È stata una bella partita, giocata con qualità, intensità e coraggio da due squadre che volevano vincere. Mi sono divertito sinceramente. Loro volevano vincere perché li avevamo battuti all'andata. È stata una gara aperta su entrambi i fronti, noi potevamo andare sul 2-0 e la Roma anche raddoppiare. Non era facile e ho fatto i complimenti ai ragazzi. Ci prendiamo questo pareggio che credo sia un risultato giusto, abbiamo comunque recuperato un punto al Como e siamo rimasti alla stessa distanza dalla Roma".
"Con la Lazio la partita più importante"
Lo switch è già avvenuto e Palladino passa direttamente dal commento postpartita con la Roma, al prepartita della Lazio: "Europa? Non molleremo e ce la giocheremo fino alla fine del campionato. I valori alla fine vengono fuori e noi li stiamo dimostrando. Con la Juve e oggi con la Roma abbiamo fatto due ottime prestazioni. Stiamo bene anche mentalmente e ora ci giocheremo prima la semifinale di Coppa Italia e poi penseremo di nuovo al campionato. Ora la testa e tutti i pensieri vanno alla Coppa Italia, quella con la Lazio è la partita dell'anno".