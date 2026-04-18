Muro Carnesecchi, la Roma non passa. E l'Atalanta si butta sulla Coppa Italia

La parità nel derby di Gasp frena la rincorsa Champions dei giallorossi. Hermoso ha replicato a Krstovic, al decimo gol in campionato. Strepitose le parate del portiere di Palladino, migliore in campo insieme con Malen. I giallorossi non hanno approfittato del ko del Como, ora la Dea pensa solo alla Lazio

Una volta di più, Marco Carnesecchi ha confermato che, se non avesse davanti a sé il gigante Donnarumma, sarebbe titolare in Nazionale. Per quattro volte, la Roma ha cercato di sfondare il muro eretto dal portiere atalantino (la prima con Soulé, le altre tre con Malen, il migliore dei giallorossi) e per quattro volte Carnesecchi ha chiuso la porta, cancellando da par suo l'unico errore di uno strepitoso curriculum, commesso contro la