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Operato Siren Diao Balde dell'Atalanta Under 23: intervento riuscito

Operato Siren Diao Balde dell'Atalanta Under 23: intervento riuscito

Il classe 2005 spagnolo in prestito al Mirandes (Liga 2) ha subito una frattura del 5° metatarso la scorsa settimana durante la partita di campionato
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Giovedì è stato operato con successo l’attaccante dell’Atalanta Under 23 Siren Diao Balde. L’intervento è stato eseguito nel primo pomeriggio dal Professor Santucci a Villa Stuart. Il classe 2005 spagnolo in prestito al Mirandes (Liga 2) ha subito una frattura del 5° metatarso la scorsa settimana durante la partita di campionato. L'ex nazionale spagnolo U20 verrà dimesso oggi, venerdì 8 maggio, per far ritorno a Bilbao.

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