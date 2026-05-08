Operato Siren Diao Balde dell'Atalanta Under 23: intervento riuscito

Giovedì è stato operato con successo l’L’intervento è stato eseguito nel primo pomeriggio dal Professor Santucci a Villa Stuart. Il classe 2005 spagnolo in prestito al Mirandes (Liga 2) ha subito una frattura del 5° metatarso la scorsa settimana durante la partita di campionato. L'ex nazionale spagnolo U20 verrà dimesso oggi, venerdì 8 maggio, per far ritorno a Bilbao.