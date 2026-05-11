Percassi annuncia: "Il rapporto tra D'Amico e l'Atalanta potrebbe concludersi"

Impossibile ormai negare l'evidenza, meglio allora uscirne nel migliore dei modi, perché l'imminente divorzio tra Atalanta e D'Amico è ormai cosa quasi certa. A confermarlo, intervenendo a microfoni di Sky a margine del "Premio Di Marzio", è lo stesso amministratore delegato della Dea, Luca Percassi , che però garantisce la continuità del club orobico, promettendo un eventuale sostenuto di primo livello.

"Ringrazio D'Amico, avrà per sempre la mia stima"

A dimostrazione di una decisione probabilmente già maturata, Percassi si mostra estremamente sereno rispondendo alle domande sul futuro di Tony D'Amico: "Quello che ha fatto in questi anni è qualcosa che è sotto gli occhi di tutti: dal suo arrivo, infatti, l'Atalanta è arrivata quinta, quarta, terza e quest'anno probabilmente settima. Posso solo ringraziarlo per quello che ci sta dando e mi rendo conto che possa essere corteggiato, vedremo. Il nostro rapporto potrebbe anche concludersi ma la stima rimarrà per sempre".

"Prenderemo il migliore su piazza": sarà Giuntoli?

L'ipotesi concreta di una separazione da D'Amico è già stata contemplata da Percassi, che garantisce: "Sappiamo che dobbiamo farci trovare pronti con una soluzione per il bene dell'Atalanta. Cercheremo di prendere un sostituto all'altezza, il migliore che il mercato può proporre. Giuntoli? Penso che rappresenti uno dei migliori dirigenti del calcio italiano, sono ben consapevole che ha tante squadre che lo chiamano, vedremo se sarà un matrimonio che si può realizzare. Così fosse, ne saremmo molto contenti".