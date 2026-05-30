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Giuntoli all'Atalanta: adesso è ufficiale. La prima foto e i dettagli dell'accordo

Giuntoli all'Atalanta: adesso è ufficiale. La prima foto e i dettagli dell'accordo

L'ex dirigente di Napoli e Juventus, tra le altre, prende il posto di Tony D'Amico
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Cristiano Giuntoli è il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta. A darne notizia è stato lo stesso club bergamasco attraverso un comunicato ufficiale. L'ex dirigente del Napoli e della Juventus prende il posto di Tony D'Amico. 

Giuntoli all'Atalanta: il comunicato

Il comunicato con cui l'Atalanta ha annunciato l'arrivo di Cristiano Giuntoli: "Atalanta BC è lieta di comunicare l’inserimento all’interno del proprio organigramma societario - in qualità di Direttore Sportivo - di Cristiano Giuntoli, dirigente che si è affermato negli anni ai massimi livelli per capacità, competenze e visione. La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club nerazzurro rivolgono un caloroso benvenuto al Direttore Giuntoli, augurandogli buon lavoro". Adesso Giuntoli inizierà il suo lavoro a Zingonia con, salvo clamorose sorprese, Maurizio Sarri. A loro la famiglia Percassi affida il compito, dopo l'era Gasperini e le ombre della gestione Juric - Palladino, di provare a riportare l'Atalanta in Champions. Entro tre anni Giuntoli vuole riuscirci, forse anche prima. 

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