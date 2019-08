Bologna, De Leo: "Che emozione vedere Sinisa in panchina"

VERONA -"Vedere Sinisa in panchina è stata una grande emozione, davvero una sorpresa per tutti". De Leo, collaboratore del tecnico del Bologna Mihajlovic, ha parlato così a Radio Rai al termine dell'incontro con il Verona: "Ha tenuto nascosta la notizia prima di venire allo stadio. Non avevamo dubbi che potesse stupirci. I ragazzi lo hanno visto entrare alla riunione tecnica: non so se sapessero ma tutti sono rimasti colpiti e felicissimi. Lo hanno visto coinvolto e combattivo, il mister di sempre. Come sempre era in piedi, è impossibile tenerlo lontano dall'impegno agonistico; purtroppo non era contentissimo per lo sviluppo della partita. Si aspettava di chiuderla. In questa battaglia gli siamo vicini, avremmo voluto dargli una gioia ma purtroppo non siamo riusciti a farlo tornare alle cure con un sorriso".

