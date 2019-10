La certezza della presenza non c'è ancora, quella della volonta sì: Sinisa Mihajlovic fin da ieri ha mostrato grande determinazione sul voler essere in panchina oggi al Dall'Ara a guidare il suo Bologna contro la Lazio, nonostante i medici non fossero convinti visti i valori ematici bassi. Stamattina un ulteriore esame avrebbe mostrato condizioni fisiche migliori e i dottori avrebbero acconsentito al desiderio del tecnico, impegnato nelle cure contro la leucemia.