BOLOGNA - A poche ore dalla gara con la Lazio spunta un caso di positività al Coronavirus tra le fila del Bologna, anche se non si tratta di giocatori o membri dello staff: è il dirigente rossoblù Claudio Fenucci, totalmente asintomatico e prontamente posto in isolamento come da protocollo, con la gara di questa sera contro i biancocelesti che non corre nessun rischio. Negativi i collaboratori più stretti dell'amministratore delegato, già testato lunedì scorso con esito negativo.

