Fenucci: "Mihajlovic alla Lazio? Ne parleremo il 1° giugno"

BOLOGNA - Il terremoto che ha coinvolto gran parte delle panchine di Serie A può toccare anche il Bologna, con Sinisa Mihajlovic tra i possibili sostituti di Simone Inzaghi (si attende solo l'annuncio dell'Inter) sulla panchina della Lazio. E a tal proposito è intervenuto l'ad del Bologna Claudio Fenucci, ai microfoni di Sky: "Sinisa ha fatto un buon lavoro per costruire intorno ai ragazzi un'identità di squadra che cerca sempre la vittoria. Siamo felici del suo percorso dove molti ragazzi hanno dimostrato qualità. Il progetto societario è quello di valorizzare e costruire sui giovani e con l'addio di Danilo e Palacio continuiamo in questa direzione. Mihajlovic alla Lazio? Ho già risposto che siamo contenti del suo lavoro e abbiamo un rapporto che va oltre quello di lavoro per le vicende extra campo che ci hanno legato. Con il mister ci siamo dati appuntamento al 1° giugno per parlare dei progetti futuri".