Bologna, il Covid torna a colpire: un positivo nel gruppo squadra

BOLOGNA - Il Covid torna a far parlare di sé in ambito Serie A: il Bologna ha infatti rilevato la positività di un membro del gruppo squadra dopo gli esami effettuati alla ripresa degli allenamenti. La società ha provveduto ad applicare sin da subito le diposizioni previste dal protocollo sanitario, come assicurato dal club in una nota ufficiale: "Il Bologna Fc 1909 - si legge - comunica che in seguito al test effettuato è stata rilevata la positività al Covid-19 di un elemento appartenente al gruppo squadra, già posto in isolamento domiciliare dopo che, come da protocollo, sono state avvertite le autorità sanitarie locali". Il primo allenamento settimanale in vista della sfida di domenica con il Torino, ad ogni modo, si è svolto regolarmente, con il gruppo di Sinisa Mihajlovic impegnato in esercitazioni tecnico-tattiche e partitella conclusiva.