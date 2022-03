Bologna, Vignato e Santander in dubbio per il Torino

BOLOGNA - Il Bologna continua la preparazione a Casteldebole in vista del match di domenica pomeriggio contro il Torino. Sinisa Mihajlovic già da un paio di giorni era costretto a fare a meno di Emanuel Vignato, a lavoro a parte rispetto ai compagni, ma dalla seduta di venerdì si è aggiunto anche Federico Santander alla lista dei giocatori in dubbio per la sfida del Dall'Ara. L'attaccante paraguayano ha svolto un allenamento individuale come Vignato, sengo che qualche problema fisico potrebbe aver consigliato allo staff tecnico di non sollecitarlo troppo con le esercitazioni riservate al resto dei compagni. Nella conferenza stampa della vigilia, in programma sabato mattina alle 10, Mihajlovic scioglierà definitivamente i dubbi sulle condizioni dei due giocatori.