Bologna, Mihajlovic: "Per quanto creato meritavamo di vincere"

BOLOGNA - La sconfitta di misura contro l'Atalanta ha lasciato parecchio amaro in bocca al tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic: "Nelle ultime due partite - ha spiegato il serbo ai microfoni di Dazn - abbiamo avuto cinque occasioni davanti al portiere ma abbiamo fatto zero gol. Dispiace per i ragazzi che hanno dato il massimo: meritavamo di vincere, di certo non di perdere. Ma contro squadre come l’Atalanta vieni punito al primo errore. Abbiamo dominato soprattutto nel secondo tempo, ma abbiamo sbagliato tiri che era più facile trasformare in gol. E quando non segni non vinci. L’entusiasmo viene dalle vittorie, che ora ci stanno mancando, ma la squadra è unita e cerca sempre di fare la partita. Abbiamo sbagliato quattro o cinque partite, ma nell’arco di una stagione ci sta. Ci manca un po’ di fortuna e cattiveria sotto porta: siamo stati bravi a mettere in difficoltà una squadra come l’Atalanta che di solito non concede molto".