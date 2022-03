Mihajlovic: "Devo affrontare un nuovo percorso terapeutico" VIDEO

Mihajlovic ha dato la sua comunicazione alla stampa, chiedendo il favore di non ricevere domande da parte dei giornalisti: "Come sempre gioco a viso aperto. Svolgo ciclicamente analisi approfondite dopo la leucemia mieloide che mi ha colpito due anni e mezzo fa. In questi anni la ripresa è stata ottima, ma purtroppo dalle ultime analisi sono emersi dei campannelli di allarme e c'è il rischio di una ricomparsa della malattia . Questa volta, per usare un termine calcistico, non entrerò in scivolata su un avversario lanciato, ma giocherò d’anticipo . Questa malattia è molto coraggiosa nel tornare ad affrontare un avversario come me. Questo è il percorso della mia vita, a volte si incontrano delle buche improvvise, si può cadere e bisogna ritrovare la forza per rialzarsi".

Mihajlovic: "Sarò ricoverato, sono in ottime mani"

L'allenatore del Bologna ha spiegato cosa accadrà nei prossimi giorni: "All'inizio della prossima settimana mi dovrò assentare e sarò di nuovo ricoverato al Sant'Orsola, so di essere in ottime mani. Al contrario di due anni e mezzo fa, quando ero in lacrime, stavolta mi vedete più sereno, so cosa devo fare e la mia situazione è molto diversa rispetto ad allora. Spero che i tempi siano brevi, ma dovrò sicuramente saltare alcune partite. Ho già fatto allestire nella mia stanza del reparo che mi ospiterà tutto quello che serve per seguire la squadra da lontano dagli allenamenti a tutto il resto". Mihajlovic infine ha aggiunto: "Questo inizio di 2022 non è stato fortunato per me e per la squadra, ma sono queste situazioni che ci spronano a reagire. Lotterò sempre assieme ai giocatori e so che loro lotteranno per me. Sono tutti bravi ragazzi e bravi giocatori. Chiedo ai meravigliosi tifosi del Bologna di sostenerli e aiutarli, sono certo che avverrà sia in allenamento, sia in partita. Nessuno di noi mollerà un centimetro, risaliremo in classifica e io tornerò presto con la squadra. Ringrazio il presidente, i dirigenti e la società per la vicinanza e l'affetto. Ho solo una richiesta, rispettare il diritto alla privacy nel tempo necessario per la terapia. Parlate dell'allenatore Mihajlovic, ma lasciate l'uomo Sinisa alle sue esigenze. Sempre forza Bologna".