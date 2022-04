Mihajlovic, la sorpresa del Bologna e la reazione da brividi

Una nuova sorpresa a Sinisa dopo il successo di ieri sera nel recupero contro l'Inter. Il Bologna torna sotto la stanza di Mihajlovic all'ospedale Sant'Orsola. Proprio come dopo la vittoriosa trasferta di Brescia nel 2019. Allora la squadra si presentò in serata, di rientro dalla città Lombarda, stavolta i calciatori rossoblú si sono presentati a sorpresa del loro mister subito dopo la seduta defaticante di questa mattina a Casteldebole, dove c'era giusto un trio di curiosi. "L'altra volta siete venuti per pulirvi la coscienza. Stavolta ve lo siete meritati. Mi avete fatto ringiovanire di 10 anni, grazie vi voglio bene", ha detto Mihajlovic alla squadra, visibilmente commosso.