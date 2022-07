Italia, Raimondo sulle orme di Totti

ORANO - Dino Zoff, Pietro Anastasi, Gigi Buffon e Francesco Totti. Quattro leggende del calcio italiano accomunate dal trionfo ai Giochi del Mediterraneo, un sogno che cullano anche i ragazzi classe 2004 allenati da Daniele Franceschini. Questa sera, alle 21,45 italiane (ore 20,45 locali, in diretta streaming sul sito del Coni, https://tv.italiateam.sport/) il duello per l’oro contro la Francia, con la Nazionale azzurra vuole tornare padrona del Mare Nostrum anche sul rettangolo verde, in una disciplina in cui non trionfa dal 1997. Ventiquattro anni fa si giocò al San Nicola di Bari e sulla panchina italiana si sedeva Marco Tardelli: quella squadra batte in finale la Turchia per 5-1 grazie alle doppiette dello stesso Totti e di Nicola Ventola, a cui si aggiunse la firma di Raffaele Longo. A trascinare l’Italia in finale a Orano è stato bomber Antonio Raimondo, capocannoniere del torneo con 6 reti su 7 complessive degli azzurri e autore anche della doppietta in semifinale contro il Marocco (2-1) che ha assicurato un posto sul podio. Non a caso a maggio il Bologna, dove è arrivato nell’estate del 2018, l’ha blindato fino al 2027 e, pochi giorni dopo, Sinisa Mihajlovic l’ha fatto esordire in Serie A.