Al Bologna manca Mihajlovic: la squadra va rinforzata

Quanto manchi Sinisa Mihajlovic al Bologna, alla sua squadra, ai suoi ragazzi, non lo dicono solo i 4 gol (a 1) presi dal Twente, le poche occasioni create - e mai davvero convincenti -; non lo dicono nemmeno le amnesie in difesa, né altre situazioni tattiche da rivedere. Semmai, e di più, lo dicono le facce, che parlano di una sconfitta, estiva sì, ma comunque non in linea con le aspettative. Se contro l’Az i rossoblù erano apparsi indietro di condizione, a dieci giorni dall’esordio contro il Crotone, in Coppa Italia, c’è davvero ancora tanto, tanto da fare. Il mercato è indispensabile, servono rinforzi e a stretto giro. Molto giù di corda la squadra nel primo tempo (i gol sono arrivati tutti lì), nella ripresa il Bologna ha fatto meglio. Complice anche la girandola dei cambi, che ha mischiato carte e valori.

Bologna, gli errori Insomma, c’è tanto da fare e l’assenza di Sinisa amplifica tutto. Assente Schouten (e si è visto) e Kasius, ma il problema è più di testa. La concentrazione bassa ha pesato. Tant'è che il vantaggio del Twente arriva dopo 3’ appena: cross dalla sinistra, a vuoto Medel, a farfalle anche Bonifazi, e Rots, di testa, scavalca Skoruspki senza difficoltà. La difesa del Bologna, mai come prima in questo precampionato, fa acqua da quasi tutte le parti. Al centro di sicuro, tanto che i giocatori del Twente - difensori compresi - cercano inserimenti da dietro che spesso mettono in difficoltà i rossoblù. E davanti? Poco. Al 22’ inserimento di Arnautovic, stop bello bello, ma l’austriaco non trova il tempo per la coordinazione e la conclusione è fuori. Pregevole, ma non abbastanza. Come quella al 29’, quando ancora Arnautovic incrocia un tiro dalla destra. Il Twente è già rodato, e si vede. Ma quando la squadra olandese attacca, i limiti evidenti sono più dei rossoblù. Appesantiti ma distratti, o comunque non efficaci nelle chiusure.