Il Bologna soffre in punta

Divagazioni ferragostane con stornellata sanremese. Non è - potrebbe essere - un sereno ricordo dell’amico Garellik, è semplicemente la cronaca (musicata) di Lazio-Bologna 2-1. Una partita poco seria. Con Immobile in più. Ciro è l’unico che gioca senza distrarsi, senza fantasticare, con i piedi, con i piedi, e segna gol come Nordahl - giusto per i curiosi - mentre il Bologna non ha nessuno che segni i gol come Schiavio. Anche meno: come Nielsen, come Signori... E dice bene Sinisa, alla fine, dopo aver rischiato di battere la Lazio, e invece ha perso, che il dolore rossoblù è sempre lo stesso: soffre in punta. Con tutto che Arnautovic ci mette del suo.



Ecco, con le mani comincia Lazio-Bologna, perché il bello del calcio è anche una partita decisa dal fallo di mano fuori area di rigore di un portiere, il povero Maximiano (mi viene in mente quello dell’Inter, Radu, che proprio a Bologna con una follìa ha fatto perdere lo scudetto ai nerazzurri azzurri e che ieri si è ripetuto, povero lui) evento fra i più rari nel calcio. Lazio in dieci, segna Arnautovic su rigore e festeggia troppo. Giallo. Il vantaggio dà alla testa a Soumaoro che si fa cacciare prendendo due gialli in quattro minuti. Parità numerica.