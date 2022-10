Barrow si riprende il Bologna

BOLOGNA - Finalmente Musa Barrow, ora che il ragazzo gambiano sembra essersi messo alle spalle un guaio più fastidioso che serio a una caviglia. Barrow si era fatto male contro l’Empoli nella “prima” di Thiago Motta e ha dovuto saltare sia la trasferta di Torino contro la Juventus che la partita di sabato passato contro la Sampdoria, e se da una parte è vero che non è che abbia alle spalle prestazioni importanti, da un’altra va anche sottolineato come Thiago lo aspetti con impazienza sapendo quanto e quello che può dargli una volta che si sarà ritrovato. Se fosse dipeso da Musa già contro la Samp avrebbe voluto esserci, nonostante convivesse ancora con il dolore, ma i sanitari del Bologna hanno preferito dargli qualche giorno di tempo in più per permettergli di guarire completamente e soprattutto di evitare ricadute. Domenica a Napoli Barrow sarà disponibile, se poi il tecnico rossoblù lo vorrà impiegare dal primo minuto o a giochi avviati è un altro discorso, certo è che questo recupero consentirà a Thiago di tirare un sospiro di sollievo, non dimenticando come Nicola Sansone in quel ruolo abbia sbagliato la partita di Torino, come Riccardo Orsolini non gradisca giocare sul lato sinistro (come se a destra a piede invertito poi riuscisse a fare la differenza) e come Emanuel Vignato sia stato impalpabile quando è entrato.

Barrow, alibi finiti E sia sull’Orso che sul ragazzo italo brasiliano c’è un’aggiunta da fare: come si siano involuti è davanti agli occhi di tutti, ma la colpa è anche loro, soprattutto loro, e non solo di Sinisa Mihajlovic prima e di Thiago Motta oggi come probabilmente entrambi ritengono. Uno: il giorno che lo capiranno sarà sempre troppo tardi, due quando o se lo capiranno ecco che potrebbero (meglio usare il condizionale) anche tornare a determinare. Il fatto che l’uno e l’altro avessero chiesto di essere ceduti nell’ultimo mercato è la chiave di lettura di quanto si sentissero sacrificati? Non è escluso, e attenzione, al di là delle belle parole di circostanza che Barrow ha regalato sempre al Bologna di Mihajlovic, lo stesso Musa avrebbe preferito ascoltare le sirene del Torino e anche di un altro paio di squadre ritenendo di non essere capito fino in fondo da Sinisa. Che sul ragazzo gambiano ha evidenziato con grande onestà anche quelle che potevano essere le proprie colpe, «evidentemente non è in fiducia, da uno con le sue qualità mi aspetto di più quando ha il pallone tra i piedi, ma con lui forse sbaglio qualcosa anch’io nella gestione». Non sapremo mai se era così veramente, ma è ora che anche Barrow si dia una svegliata, perché gli alibi non sono finiti solo per tutti i suoi compagni, ma anche per lui.