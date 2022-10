Bologna, Vignato deve riconquistarsi il posto

BOLOGNA - Jerdy Schouten ha fatto la prima parte di allenamento con il gruppo di chi non ha giocato titolare a Napoli, poi ha proseguito con il lavoro differenziato per superare i postumi di una contusione all'anca, mentre Emanuel Vignato, escluso dai convocati di domenica per scelta tecnica, ha giocato anche la partitella in famiglia a ranghi ridotti. La ripresa dei lavori a Casteldebole in vista della sfida di Coppa Italia di giovedì contro il Cagliari, il Bologna l'ha iniziata a due velocità: da una parte Zirkzee e i titolari della sera precedente allo stadio Maradona, ad eccezione di Dominguez che si è subito allenato a pieno regime, hanno fatto un lavoro di scarico, dall'altra le riserve a cui si è aggiunto anche Arnautovic, da ieri in gruppo, hanno giocato a ritmi più alti. Thiago Motta, che ieri non aveva ancora a disposizione Denso Kasius per il problema conseguente ad una contusione al polpaccio, dovrà gestire i suoi ragazzi perché, dopo l'impegno di metà settimana, domenica il Bologna ospiterà il Lecce.