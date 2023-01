Dominguez esclusivo: “Bologna in Europa con la forza di Mihajlovic”

BOLOGNA - Si è tinto di biondo, il colore che risplende. Lo chiamano Principe ma i gesti delle mani, piene di anelli e altri dettagli, ricordano quelli di un re. Per quanto ancora Nico Dominguez lo sarà del Bologna è da decifrare. La trattativa del rinnovo va avanti. Un abboccamento c’è già stato, ma ora si entra nel clou. «Stanno parlando - sorride lui -, il Bologna sa che voglio rimanere. Non c’è nessun problema, non voglio andare via». Per l’argentino si parla di un prolungamento fino al 2026. Ma da qui a laggiù il tempo è tanto e la fila delle pretendenti è talmente lunga che non si vede la fine. «A Bologna sono contento, qui sto crescendo. Mi sto trovando benissimo. Poi uno vuole sempre fare il salto di qualità, stare in una squadra che giochi una coppa. Anche se adesso non ci penso». Forse oggi che c’è la Roma , una partita che può dire molto sul campionato della squadra di Thiago Motta e sul futuro rossoblù. «Noi siamo tranquilli - dice Nico -, cercheremo di vincere. Vogliamo giocarcela, essere protagonisti. Dovremo pressare quando va fatto e aspettare quando sarà necessario. Faremo la nostra gara».

Poi firma il contratto?

«Adesso si può parlare anche per videochiamata, non c’è bisogno che il mio procuratore venga qui. I tempi si possono accorciare. Comunque il mio agente verrà».



Quando?

«Non lo so davvero. Dopo l’Atalanta o l’Udinese, non so. Ogni momento è buono. La volontà di chiudere c’è, ma dobbiamo arrivare a un punto. Loro devono essere soddisfatti. E anche io».



In molti la corteggiano. Anche queste sono soddisfazioni.

«È chiaro, fa piacere. Uno guarda sempre alle squadre top di ogni campionato, è lì che uno vuole andare. Per come vedo io il calcio, per come lo vivo, per le mie ambizioni, l'obiettivo è crescere e arrivare a risultati importanti: sono queste le cose che vuole un calciatore. Ma lo dico con sincerità: adesso non ci penso. Sono contento a Bologna. Se arrivasse una proposta di un club da scudetto uno potrebbe fare delle valutazioni. Ma non adesso».

Il Bologna non può essere la squadra del salto di qualità?

«Credo che questo club il salto lo possa fare. In Italia ci sono tante squadre, quelle che si chiamano big, come la Roma, la Lazio, l’Inter e tante altre. Ma noi, per come siamo messi, possiamo fare un salto. L’obiettivo più importante è consolidarci, trovare il miglior gioco, fare un passo alla volta e crescere tutti».



L’Europa con il Bologna sarebbe un incentivo per restare a lungo.

«Sarebbe bello. Chiaramente se il Bologna arrivasse in una coppa europea sarebbe anche bello restare».



Intanto oggi c’è da giocarsela contro la Roma all’Olimpico.

«Questa partita può dire tanto. La Roma è una squadra forte, ed è sempre bello affrontare gare così. La singola sfida va però guardata anche nel complesso. I prossimi trenta giorni saranno difficili. Gennaio è un mese che racchiude tante sfide. Gare che giocheremo per portare tre punti a casa. Arriva un mese troppo importante con tante partite insieme, anche la Coppa Italia, e quindi dobbiamo essere pronti a tutto. Dovremo gestirci bene fisicamente, ma sono fiducioso».