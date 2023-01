Bologna, a sinistra senza far rumore

Sto scrivendo una favola, come ai tempi in cui seguivo la mia squadra con compromettente affetto. E ieri, all’improvviso, come un balzo in stagioni archiviate insieme a immagini di gioia e bellezza. Tanto può fare una vittoria dei rossoblù, se accompagnata dalla festa di Orsolini per il quarto “gol impossibile”, la sua dolente specialità. Non è bello solo vederlo vincere, il Bologna di Motta; è bellissimo vederlo crescere, quasi darsi un’identità che in fondo ha raramente avuto, salvo qualche battaglia firmata Sinisa. Se ricordo bene, l’ultima polemica fra Mihajlovic e Saputo verteva su un dettaglio desolante: traguardo a 10 punti o a 12? Oggi, vedere una squadra che viaggia a tutto gas con nobile furore (oddio, mi scappano le parole) vien da pensare che l’insolita eccitazione sia dovuta alla vicinanza con la Juve (a proposito, forse mi son perso perché con la gelata del -15 la Signora in classifica l’hanno messa sulla sinistra e il Bologna a destra. Adesso si sono scambiati il posto, vediamo se dura…). È una squadra giovane anche di spirito, quella che Motta ha rinnovato senza far rumore se non eccedendo in ottimismo che oggi gli dà ragione.