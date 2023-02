Bologna-Inter, le pagelle dei rossoblù: Cambiaso senza freni Dominguez è ovunque

Costruisce un Bologna estremamente equilibrato, intenso e aggressivo, ancora una volta deve fare a meno degli attaccanti ma fa di nuovo bingo con Orsolini, Barrow e Soriano. Non si tradisce mai: tutta la settimana impiega Sosa accanto a Lucumi, di conseguenza fa giocare il giovane uruguaiano su Lukaku, nonostante il recupero di Soumaoro.

Skorupski 7

Alcune ansie deve viverle ma di parate vere e proprie nella prima parte non deve farne. Nella seconda para una conclusione ravvicinata di Lukaku. Su un paio di situazioni non sembra impeccabile ma si trova al posto giusto sia sul tiro al volo di Dzeko che su quello negli ultimi attimi di Gosens.

Posch 7

Sbaglia per un paio di volta la punteggiatura all’alba della domenica ma in tanti momenti è straripante in tutte e due le fasi. Non molla mai, sembra che ogni pallone che gioca debbe essere quello della vita.

Lucumi 6,5

Copre bene Lautaro, ma inevitabilmente qualcosa finisce per concedergli. Soprattutto quel pallone di testa nel primo tempo. Nel secondo commette un errore che potrebbe costare caro al Bologna, e questo abbaglio finisce per macchiare la sua pagella, ma poi chiude alla grande, calamitando tutti i palloni.

Sosa 7

Thiago lo preferisce ancora una volta a Soumaoro. A parte qualche sbavatura se la cava bene, anche quando nel secondo tempo si trova davanti a volte Dzeko e altre volte Lautaro.

Cambiaso 7

Impegna da fuori Onana, si vede lontano un miglio che sta tornando a essere quell’esterno molto costruttivo che era nel Genoa. Alla fine vince nettamente il duello con Dumfries.

Ferguson 7

Lavora dalla parte di Calhanoglu, a volte lo soffre nella fase passiva ma quanto lo fa soffrire in quella passiva. Garantisce dosi molto elevate di quantità, e sa essere anche qualitativo.

Moro (38’ st) sv

Entra con la testa giusta.

Schouten 7,5

Assicura le solite geometrie, è la lavatrice che pulisce il gioco del Bologna, si fa valere sia quando deve difendere che quando deve attaccare. Dipinge il pallone per il gol di Orsolini.

Medel (42’st) sv

Otto minuti e ringhia su tutti. Un esempio.

Dominguez 7,5

È da tutte le parti, corre, rincorre, imposta, contrasta, averne di centrocampisti con un dinamismo tanto grande. Entra nel gol di Orsolini, rubando palla ad Acerbi e servendo subito Schouten per l’assist all’Orso.

Orsolini 8

Mette più di una volta in difficoltà Bastoni, lo punta e lo supera, ma nella prima parte non trova mai la giusta conclusione. Fino al minuto 76 quando batte Onana con un gol che assomiglia tanto a quello segnato contro lo Spezia.

Aebischer (42’ st) sv

Ha il piglio giusto.

Barrow 6,5

Firma un grande gol ma il Var glielo toglie per un fuorigioco di Dominguez, di sicuro evidenzia alcuni progressi. Ha un pallone buono nella seconda parte ma lo spreca, tirandolo addosso a Onana.

Raimondo (42’ st) sv

Fa da guastatore... in attacco.

Soriano 7

Colpisce un grande palo con Onana battuto, tatticamente è un valore aggiunto per il Bologna sia quando attacca che quando si difende. Kyriakopoulos (38’ st) sv Confeziona un paio di buoni cross.