Pagelle Bologna: tanto Schouten, è uno spettacolo

Thiago Motta (all.) 8

Soriano al posto di Orsolini ed Aebischer, ecco l’unica novità rispetto all’Udinese. Il Bologna evidenzia personalità e palleggio di fronte alla Dea, e il suo secondo tempo è da mille e una notte.

Skorupski 8

È bravo su Zappacosta, poi è da applausi prima su una conclusione ravvicinata di Hojlund e nel finale su Muriel.

Posch 7

Nelle sue vicinanze gioca Lookman, ma deve anche stare attento alle scorribande di Zappacosta. Sempre lucido e affidabile.

Soumaoro 8

Parte su Lookman, poi viene dirottato su Hojlund dopo l’uscita di Pasalic per Boga, ebbene, su entrambi non sbaglia neanche la punteggiatura.

Lucumí 8

Ha il compito complicato di dover marcare Hojlund, ma anche quando deve cambiare dirimpettaio se la cava alla grandissima.

Kyriakopoulos 7

Impegna con il piede destro Musso, copre bene Maelhe nella fase passiva e appena può accompagna sul suo binario il gioco dei compagni.

Ferguson 7,5

In certi momenti gioca più basso, in altri si alza, nella fase di non possesso palla non si fa mai mancare. Non molla mai.

Schouten 8

Evidenzia ancora una volta di attraversare un grande momento di forma, distrugge e pulisce il gioco dei compagni, è sempre molto costruttivo. Uno spettacolo.

Moro 7

Preferito di nuovo a Dominguez si fa valere sia quando il Bologna attacca che quando il Bologna difende, magari soffre un po’ troppo a livello fisico.

Medel (39’ st) sv

Entra e ringhia su tutti.

Soriano 6,5

Di solito l’equilibratore da quella parte lo fa Aebischer quando non gioca Orsolini, evidentemente Thiago privilegia la sua maggiore qualità rispetto allo svizzero.

Orsolini (1’st) 7

Entra e fa la differenza. Prima fa gol ma gli viene annullato per fuori gioco, poi firma il 2-0 alla sua maniera. Ammonito, salterà il Milan: per questo mezzo voto in meno.

Sansone 7

Si muove su tutto il fronte dell’attacco ma non crea mai i pertugi giusti entro i quali possono e devono buttarsi i centrocampisti. All’inizio della seconda parte firma un grande gol.

Zirkzee (11’st) 7,5

Spreca il 2-0 ma quando ha il pallone tra i piedi è un piacere guardarlo per le sue qualità tecniche.

Barrow 6,5

Thiago gli chiede di aiutare a raccordare le due fasi, di lavoro ne fa tanto, regala l’assist a Sansone per il gol.

Dominguez (11’ st) 7

Corre e rincorre tutti.