Bologna-Juve, le scelte di Motta

BOLOGNA - Più Barrow che Zirkzee : il nazionale gambiano sembra essere diventato la scelta numero uno per guidare l’attacco del Bologna che stasera dovrà provare a pungere la difesa della Juventus . Il casting interno per trovare la prima punta titolare è iniziato giovedì, quando Joshua, dopo due giorni di allenamenti personalizzati a causa di un sovraccarico muscolare, è tornato ad allenarsi con il gruppo. Da quel momento Motta , nelle partitelle e nelle esercitazioni, li ha schierati uno come numero 9 di una squadra, e l’altro come numero 9 dell’altra, facendo trapelare subito l’idea che i due si sarebbero giocati quel solo posto in attacco. È stato un testa a testa. Altre strade Thiago non le ha percorse, anche perché né Arnautovic né Sansone , che sta proseguendo le terapie per l’infortunio al gemello mediale, sono stati convocati per la sfida di stasera. L’allenatore dei rossoblù ha valutato attentamente il lavoro dei suoi due attaccanti e dopo la rifinitura di ieri l’ago della bilancia sembrava pendere dalla parte di Barrow, che sarebbe alla decima consecutiva dall’inizio e che toglierebbe il posto a Zirkzee, tornato a giocare come prima punta titolare nell’ultima trasferta di Verona .

Esterno sinistro

A sinistra, in settimana, è stata studiata e presa in considerazione l’ipotesi Ferguson. Allargare Lewis in fascia, mettendo Moro al suo posto, vorrebbe però dire togliere un po’ di pericolosità offensiva allo scozzese ed è per questo che Motta a Casteldebole ha provato anche ad avanzare Kyriakopoulos, come ha già fatto in più di un’occasione in campionato. Quest’ultima soluzione sembra essere diventata la più probabile per la gara contro i bianconeri. Dietro, come terzino sinistro, toccherebbe allora a Lykogiannis, favorito su Cambiaso, recuperato dall’infortunio proprio durante questa settimana. Andrea è tornato ad essere convocato: non succedeva dalla partita contro la Salernitana, e dovrebbe partire dalla panchina. Il resto del reparto arretrato non dovrebbe essere toccato. A destra giocherà Posch, con Soumaoro e Lucumi confermati come coppia di centrali. A completare il reparto di centrocampo saranno invece Schouten e Dominguez; Medel partirebbe così ancora dalla panchina, pronto a dare il suo contributo a gara in corso. Da ieri è in città anche il presidente Joey Saputo, che stasera sarà presente in un Dall’Ara tutto esaurito.