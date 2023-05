Bologna, due gol di destro e un buon pareggio

Con l’aria che tira dichiaro, official: ottimo e utile pareggio; l’avversario, notoriamente pericoloso, è stato fermato. Para amigos: due destri, due gol invero bellissimi, di Berardi al 15’ e Dominguez al 42’, tutto qui. E saremmo in Serie A. È come tornare coi piedi per terra dopo i voli napoletani. Cuntent? Solo i telecronisti - che le partite le vendono - sono soddisfatti del Giuoco. Si sono divertiti. Quasi emozionati. La Signora Arbitro Ferreri Caputi, bravina, è rimasta felicemente indenne, niente risse, quasi una pennica. Senza sogni né incubi. Al 60’, toh, un risveglio rossoblù. “Am per un isonni”. Sembra un sogno. Un dato positivo: dopo un primo tempo slonzo - possesso palla rossoblù e manovre senza vigore, ma due gol - nella ripresa Motta ha tentato di invertire la tendenza, cedendo per un po’ il dannoso palleggio al Sassuolo e mirando dritto, non dico azioni in contropiede ma palla avanti e pedalare. Per poco. Non si vende la pelle dell’Orso, al 68’ si prova quella di Arna. Perché non prima? Primo tiro al 77’, come sa lui: prende palla spalle alla porta, si gira, spara. Consigli non dorme.