Il Bologna vuole blindare Thiago Motta

BOLOGNA - Tutti vogliono Thiago Motta. Ma il Bologna spera, progetta, resiste. O almeno programma. Lo dice Claudio Fenucci, l’ad del Bologna, presente ieri in Sala Borsa per la consegna del Premio Bulgarelli a Luciano Spalletti. «Al di là del contratto, spero ci sia da parte di Thiago, come c’è da parte nostra, la convinzione di fare un percorso insieme». Di più se ne saprà a fine mese. Joey Saputo è in arrivo, sarà sotto le due torri per assistere alla sfida contro il Napoli (e forse andare in trasferta per quella contro il Lecce). In mezzo alle ultime due partite ci sarà il saluto (ormai classico) di fine campionato. Soprattutto il momento di discutere con Motta.