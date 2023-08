Rabbia Fenucci: "Errore arbitrale clamoroso ci ha tolto vittoria certa"

Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, molto amareggiato ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio con la Juve che lascia tanto amaro in bocca ai rossoblù per quello che si è visto in campo. Ecco cosa ha detto: "Stasera è l'occasione per parlare di arbitri, prima di tutto faccio i complimenti ai ragazzi che hanno disputato partita di gran livello, ma un errore clamoroso ci ha fatto sfumare la vittoria. Quell'episodio che tutti hanno visto era rigore ed espulsione. Credo che è una mancanza di rispetto per il Bologna e per la sua tifoseria che si è vista togliere una vittoria. I rapporti tra Var e campo vanno rivisti. L'amarezza è che stiamo lavorando da anni con la tecnologia e nonostante gli anni passano, non riusciamo a capire come non si faccia ad intervenire su episodi di questo genere. E' insopportabile, è follia".