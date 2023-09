Bologna-Cagliari, le pagelle emiliane: Kristiansen senza freni, Zirkzee gol

Skorupski 6

Mai impegnato nel primo tempo, nessuna colpa sul gol. Nella ripresa è, di fatto, quasi uno spettatore.

Posch 5,5

Fascia di capitano al braccio, coraggioso, propositivo, ma ben controllato da Augello.

De Silvestri (39’ st) 6

Aiuta la squadra, tanta voglia di essere ancora protagonista.

Beukema 5,5

Buca la prima giocata pericolosa della partita, un lancio di Wieteska, e infatti arriva il gol. Impreciso. Dà qualcosa in più nel secondo tempo.

Lucumi 5,5

Mai davvero sicuro nella gestione del pallone, un inizio decisamente no. Più convinto e sicuro nella ripresa.

Kristiansen 7

Mobile e propositivo, cerca di farsi notare ma si vede che non è ancora nel gioco. Un assist per Karlsson (non sfruttato), uno per Zirkzee (gol).

Ferguson 5,5

Come sempre nel cuore del gioco. Però non sempre sceglie la soluzione migliore. È nervoso e sbaglia moltissimi palloni.

Aebischer 5,5

Macina tanti chilometri nel primo tempo, eppure si vede poco con il pallone tra i piedi.

El Azzouzi (39’ st) 6

Pochi minuti ma tutti giocati ad alta intensità.

Moro 6

Tante giocate e moltissime errate. Pensa in fretta, ma qualche volta è l’idea sbagliata.

Urbanski (22’ st) 6

Primo pallone, un errore. Ha personalità, ma ci vuole tempo.

Ndoye 5,5

Un po’ impacciato su alcune giocate, controllato a vista dalla difesa avversaria. Pochi guizzi.

Orsolini (22’ st) 5,5

Poca rincorsa sul penalty, forse indeciso. Alla fine spara sulla traversa. Primo rigore sbagliato in rossoblù.

Zirkzee 7

Si concede qualche gioco di prestigio, spesso sono lampi. Nel primo tempo un conclusione respinta dentro l’area. Nella ripresa trova il gol del pari con un rasoterra molto bello.

Karlsson 6,5

Prima conclusione: incrocio dei pali. Questione di millimetri. Svaria tantissimo, fa quello che vuole. Ha grinta. Standing ovation.

Fabbian (42’ st) 7

Pochi minuti dopo il suo ingresso devia il pallone che vale il successo. Fortunato, ma lui è lì. Bravissimo.