Bologna, infortunio per Skorupski: il comunicato

BOLOGNA - Il portiere del Bologna Lukasz Skorupski, informa il club rossoblù tramite una nota ufficiale, "ha riportato durante la partita con il Cagliari un trauma distorsivo della caviglia sinistra". L'estremo difensore, si apprende dal comunicato, "Ha eseguito esami in mattinata e non ha risposto alla convocazione della Nazionale polacca per svolgere terapie specifiche a Bologna". Non sono noti i tempi di recupero del portiere del Bologna, che però, alla luce della sosta per le nazionali, potrebbe tornare già a disposizione alla ripresa del campionato, tra due settimane.