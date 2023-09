Bologna, Saelemaekers e l'addio al Milan: "C'entra Maldini..."

In casa Bologna, giornata di presentazione per Alexis Saelemaekers, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Milan. L'ex rossonero si è detto molto entusiasta della scelta e senza peli sulla lingua ha rivelato: "L'addio al Milan? Prima che se ne andasse Maldini non avevo questa intenzione, poi una volta cambiate alcune situazioni ho deciso di cercare un'altra opportunità in accordo con la società.L'ho trovata e sono contento".